В Украине могут ввести спецналог для банков и кредитных союзов

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 249 народных депутатов из 360, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, депутаты поддержали предложение о сокращенном сроке подготовки законопроекта ко второму чтению.

Совершенствование норм Налогового кодекса Украины, предложенное законопроектом, имеет целью создание условий для увеличения поступлений в бюджет, улучшения администрирования налогов и обеспечения справедливости в налогообложении и т. п., отмечается в пояснительной записке.

Так, для достижения указанной цели законопроектом предлагается ввести ежемесячный специальный налог на прибыль для банковских учреждений и кредитных союзов, который будет начисляться на сумму процентов в интересах физических лиц по вкладам (депозитам), текущим и другим счетам без уменьшения такой суммы процентов на сумму специального налога. Специальный налог будет включаться в состав расходов и исчисляться по основной ставке налога на прибыль 18%.

Кроме того, предлагается комплексно реформировать налог на доходы физических лиц с доходов от капитала, к которым будут относиться дивиденды, проценты, роялти, доходы от ценных бумаг с применением при годовом перерасчете прогрессивной шкалы налога.

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Также, с целью устранения схем налоговой оптимизации с использованием институтов общего инвестирования и фондов операций с недвижимостью, законопроектом предлагается отменить налоговые льготы по налогу на прибыль для институтов совместного инвестирования, кроме институтов и фондов, отвечающих совокупности следующих критериев: не менее 95% активов которых размещены в сертификаты фонда операций с недвижимостью; созданные на срок строительства объекта (объектов) недвижимости.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что авансовый взнос при выплате дивидендов не взимается в случае выплаты дивидендов по результатам отчетного года в размере, не превышающем размер прибыли, которая подлежит налогообложению по основной ставке налога (18%), исчисленного по итогам такого года и при условии уплаты (погашения) налога на прибыль, начисленного по результатам года, за который выплачиваются дивиденды, в том числе путем уплаты авансовых взносов с налога на прибыль.