Россия ищет способ вернуть выведенные из страны деньги

Соответствующий законопроект "О порядке возврата активов в РФ" разработан сенаторами Юрием Бирюковым и Константином Добрыниным, сообщает Прайм.

Как отмечается в сопроводительных документах, "амнистия на капитал происходит с целью "обратного получения" задекларированных за границей белых денег, которые впоследствии вольются в отечественный денежный рынок".

В пояснительной записке к законопроекту авторы, анализируя зарубежный опыт, в частности амнистии в Италии и Германии, приходят к выводу, что в РФ "финансовым стимулом амнистии может явиться маленькая ставка налога на возвращенный капитал". По их мнению, "стимулированием к переводу денежных средств может явиться также легализация денежных средств и имущества с исключением всех возможных видов ответственности в связи с нарушением налогового и валютного законодательства".

По прогнозам сенаторов, в результате амнистии в страну может вернуться не менее 10% вывезенных за рубеж денежных средств, или 250 млрд долларов США.

"От этой суммы по налоговой ставке 2,5% доход в госбюджет может составить более 6 млрд долларов США", - приводятся в пояснительной записке расчеты прогнозируемых бюджетных поступлений.

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В документе предполагается установить в течении 8 месяцев (с 1 января 2015 года) "обратный приток капитала в РФ либо декларирование тайно хранимого имущества и до сих пор не обложенного налогом (например, имущество вложенное в оффшорных центрах) как в момент приобретения этого имущества, так и в ходе владения им". Также в нем отмечается, что "налоговая ставка на возвращенный капитал 2,5% уплачивается физическими и юридическими лицами самостоятельно, исходя из сумм задекларированных денежных средств, возвращенных в РФ, а также имущества, о котором лицо предоставило сведения в налоговые органы, а в отношении юридических лиц - поставило на баланс".

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При этом в проекте закона четко оговаривается, что при декларировании возвращенных средств "не устанавливается минимальных или максимальных ограничений по суммам". Предполагается также, что "процедура декларирования денежных средств, имущества заканчивается выдачей специального свидетельства, подтверждающего плательщиком требования данного Федерального закона".