Украине нет смысла вести переговоры с Россией о подписании Соглашения с ЕС - Пятницкий

Правительство Украины не должно вести переговоры с российской стороной о подписании экономической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, так как Россия не участвует в создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг заявил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

"На сегодняшний день я не вижу предмета переговоров относительно соглашения о свободной торговле, которую подписывает Украина с ЕС, включая участие РФ", - сказал Пятницкий.

Он считает, что Россия не участвует в создании общей зоны свободной торговли, потому такое общение скорее похоже на семинары, а не на переговоры, по результатам которых должны быть приняты какие-то решения.

"Если это разъяснение одних сторон о том, как будет работать соглашение, то это семинар и не более того. В данном случае, если наши российские коллеги хотят узнать больше о действии соглашения, они могут ознакомиться с документом, он доступен и на английском, и на русском языках", - сказал он.

Вместе с тем Пятницкий считает, что Украина может вести переговоры с Евразийской комиссией после создания Евразийского экономического союза, которые имеют большее отношение к внешнеэкономической деятельности Украины.

"Субъектом для переговоров, очевидно, нужно рассматривать комиссию Евразийского союза", - сказал Пятницкий.

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Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции также отметил, что не сомневается, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации, и наиболее вероятно, что 27 июня.

"Да, нет причин, почему Украина не может подписать соглашение. И ситуация на востоке - не причина откладывать его. Скорее, если бы мы подписали документ, этой ситуации в принципе бы не было", - сказал Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, ранее представители ЕС и Украины заявляли о возможности подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации с Украиной 27 июня 2014 года. Документ может быть подписан вместе с соглашениями об ассоциации с Грузией и Молдовой.

Политическая часть Соглашения об ассоциации с Евросоюзом была подписана 21 марта в Брюсселе.