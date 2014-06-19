Депутаты отказались переводить валютные кредиты в гривню

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов дал поручение Кабмину и Нацбанку на следующую сессионную неделю разработать новый законопроект о переводе кредитных обязательств из иностранной валюты в национальную.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады сказал после того, как депутаты не поддержали в первом чтении оба уже зарегистрированных законопроекта о переводе кредитных обязательств из иностранной валюты в национальную.

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“Я даю поручение к следующему сессионному вторнику Кабинету министров, Национальному банку совместно с профильным комитетом и рабочей группой подготовить единый закон, который мы рассмотрим во вторник”, - сказал Турчинов.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект внефракционного депутата Николая Рудьковского №4895, в первом чтении проголосовали лишь 174 народных депутата из 235 зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время за соответствующий законопроект внефракционного депутата Михаила Опанащенко №4895-1, проголосовали в первом чтении 178 народных депутатов из 236 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом Рудьковского, в частности, предусматривалось, что все банки и другие финансовые учреждения, действующие на территории Украины, по письменному заявлению граждан Украины, имеющих невыполненные обязательства по договорам потребительского кредита в иностранной валюте обязаны провести конвертацию обязательств по кредитным договорам с иностранной валюты в национальную валюту Украины.

Конвертация обязательств по кредитным договорам осуществляется кредиторами в течение 6 месяцев. Сумы неустойки в виде пени, штрафа, возникшие в результате ненадлежащего исполнения кредитных обязательств потребителей в иностранной валюте в период с 1 декабря 2008 года до момента заключения дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам признаются Кредитором безнадежными и подлежат списанию.

В законопроекте Опанащенко предлагалось проведение реструктуризации обязательств по кредитным договорам в иностранной валюте по заявлениям заемщиков путем их пересчета в национальную валюту, а также определялось, что реструктуризация обязательств проводится в течение 1 года со дня принятия законопроекта.

При этом, суммы неустойки в виде пени, штрафа, возникшие в результате ненадлежащего исполнения кредитных обязательств физических лиц, субъектов микропредпринимательства в иностранной валюте в период с 3 февраля 2014 года до момента заключения дополнительных соглашений о реструктуризации к действующим кредитным договорам подлежат аннулированию (прощению) кредитором одновременно с проведением реструктуризации обязательств по кредитным договорам.

Как сообщал УНИАН, 29 мая возле Верховной Рады около 70 человек приняли участие в акции с требованием принять законопроект № 4895 «О переводе кредитных обязательств из иностранной валюты в национальную».

В тот же день Верховная Рада включила в повестку дня два законопроекта о переводе кредитных обязательств из иностранной валюты в национальную.

На предложение депутатов председатель ВР Турчинов отметил, что даст поручение Национальному банку о введении моратория на отчуждение недвижимости, квартир у тех людей, которые на сегодня не способны вернуть кредиты в связи с ростом валютного курса, до рассмотрения соответствующего вопроса в парламенте.