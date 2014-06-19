МВФ приветствует назначение Гонтаревой главой НБУ

Международный валютный фонд приветствует назначение Валерии Гонтаревой на должность главы Национального банка Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко, представляя Гонтареву коллективу НБУ.

«Проведены первые переговоры с Кристин Лагард (главой МВФ – УНИАН). Лагард не только поздравила первую женщину – главу Национального банка Украины, но и сообщила, что очень довольна таким выбором», – сказал Порошенко.

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Ранее Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка Украины и назначение на этот пост Валерии Гонтаревой.