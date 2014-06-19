МВФ приветствует назначение Гонтаревой главой НБУ
15:50, 19 июня 2014Финансы
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Кристин Лагард уже поздравила первую женщину – главу Национального банка Украины.
REUTERS
Международный валютный фонд приветствует назначение Валерии Гонтаревой на должность главы Национального банка Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко, представляя Гонтареву коллективу НБУ.
«Проведены первые переговоры с Кристин Лагард (главой МВФ – УНИАН). Лагард не только поздравила первую женщину – главу Национального банка Украины, но и сообщила, что очень довольна таким выбором», – сказал Порошенко.
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Ранее Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка Украины и назначение на этот пост Валерии Гонтаревой.
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