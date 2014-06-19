Доллар на межбанке упал до 11,90 грн

В четверг, 19 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,9000/11,9900, к 12:00 сузился спрэд до 11,9100/11,9500. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 11,8600/11,9000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,2090/16,3340, к 12:00 цены составили 16,2375/16,2960. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 16,1515/16,2100.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3473/0,3499, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3481/0,3497. К закрытию торгов цены снизились до 0,3455/0,3488.