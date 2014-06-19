Пятницкий объяснил преимущества ассоциации с ЕС для украинских производителей

Украинские производители смогут воспользоваться двойными объемами тарифных квот на поставки продукции в Европейский Союз после подписания экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС, заявил на пресс-конференции в четверг правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«За подписанием Соглашения об ассоциации последует ее ратификация в парламенте, и мы сможем применять соглашение, начиная с осени этого года. Это открывает возможность по тем товарам, где есть тарифные квоты, фактически дважды их использовать. Потому что сегодня мы используем их в рамках торговых преференций, а как только вступит в силу соглашение, автономные торговые преференции прекращают свое действие, и мы сможем использовать эти самые квоты еще раз, но уже в рамках соглашения. Это уникальный год, когда в течение 8-9 месяцев можно воспользоваться двойными объемам тарифных квот», – сказал Пятницкий.

Он подчеркнул, что подписание Соглашения об ассоциации открывает гораздо больший спектр сотрудничества с Евросоюзом, чем просто тарифные преференции.

«Нам не нужно говорить о продлении тарифных преференций. Если посмотреть на все Соглашение об ассоциации или даже его часть по свободной торговли, то тарифное регулирование касается нескольких процентов, если говорить в целом о соглашении», – отметил Пятницкий.

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Также правительственный уполномоченный сообщил, что после вступления в силу соглашения для украинских производителей два года будет действовать генеральная система преференций Европейского Союза, в рамках которой условия доступа на европейский рынок для некоторых групп товаров даже лучше, чем сегодня предусмотрены автономными торговыми преференциями или предусмотрены в первые 2-3 года действия Соглашения о свободной торговле. При этом Пятницкий не уточнил, о каких именно товарах идет речь.

Как сообщал УНИАН, ранее представители ЕС и Украины заявляли о возможности подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации 27 июня 2014 года. Документ может быть подписан вместе с соглашениями об ассоциации с Грузией и Молдовой.

Политическую часть Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Украина подписала 21 марта в Брюсселе.