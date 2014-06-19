Валовой внешний долг Украины сократился на 4,7 млрд гривень

Объем валового внешнего долга Украины в первом квартале по сравнению с началом 2014 года сократился на 3%, или на 4,697 млрд долл., – до 137,382 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, относительно ВВП объем долга сократился на 1,6 п.п., до 76,5% с 78,1% на начало года.

Нацбанк объясняет сокращение внешнего долга плановыми погашениями кредитов МВФ и снижением объемов накопленной кредиторской задолженности реального сектора экономики.

На 1 апреля на сектор общего государственного управления пришлось 28,807 млрд долл. или 21,78% валового внешнего долга. Снижение долга сектора общего госуправления в первом квартале составило 1,115 млрд долл. или 3,73%.

На банки пришлось 22,320 млрд долл. или 16,42% долга. Снижение долга банковского сектора за квартал составило 235 млн долл. или 1,04%.

На органы денежного-кредитного регулирования пришлось 1,428 млрд долл. или 1,29% долга. Долг органов денежного-кредитного регулирования за квартал снизился на 347 млн долл. или на 19,55%.

На прочие сектора пришлось 73,300 млрд долл. или 55,79% долга. Снижение долга прочих секторов за квартал составило 3,342 млрд долл. или 4,36%.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) на конец первого квартала 2014 г. составили 11,527 млрд долл. или 8,14% долга. Долг по прямым инвестициям в первом квартале вырос на 342 млн долл. или на 3,06%.

Как сообщал УНИАН, объем валового внешнего долга Украины в 2013 году вырос на 7,455 млрд долл., или на 5,52%, - до 142,520 млрд долл.

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