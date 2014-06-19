Порошенко лично подпишет экономическую часть Соглашения с ЕС 27 июня

Президент Украины Петр Порошенко лично подпишет экономическую часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом 27 июня в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время представления нового министра иностранных дел Павла Климкина в МИД.

"Я думаю, что весьма символичен факт, что Павел Анатольевич сегодня возглавил МИД. Двойная ответственность его связана с тем, что 27 июня мной будет поставлена подпись и завершена процедура подписания Соглашения об ассоциации", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Климкин активно участвовал в подготовке этого документа и его подпись стоит под парафированным текстом документа.

"То, чего мы так долго ждали, то, за что миллионы украинцев боролись последние полгода, я уверен, что это произойдет уже на следующей неделе", - сказал Порошенко.

По его словам, после этого начнется очень сложный этап имплементации Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до тех пор, когда в Украине будет избран новый президент. Подписание экономической части соглашения об ассоциации, включающей договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли, запланировано на 27 июня.