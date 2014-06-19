Миссия МВФ прибудет в Киев 24 июня

Техническая миссия Международного валютного фонда приедет в Киев для переговоров с властями 24 июня, заявил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне директор Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

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«Миссия прибудет в Киев 24 июня и пробудет в Киеве две недели», - сказал Райс.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Совет директоров МВФ, как ключевого кредитора Украины, одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины в объеме 17 млрд долл., предусматривающую проведение в обмен на кредиты широкого спектра реформ, включая реформы в банковском секторе, энергетике и системе государственных финансов. Украина получила первый транш средств в объеме более 3 млрд долл. в начале мая.

В начале июня в Украину прибыла консультационная миссия МВФ, участники которой уже провели ряд встреч в правительстве и ряде ведомств, включая Государственную фискальную службу, объединяющую налоговую и таможенную службы. Как ожидается, такие миссии будут работать в нашей стране каждые два месяца. Их задачей станет оценка прогресса работы правительства на пути реформ, а также оказание консультационной помощи.

Как ожидалось, по завершении работы консультационной миссии в Киев должна была приехать техническая оценочная миссия, задачей которой станет формирование доклада об экономическом положении Украины. Оценочная миссия к концу июля представит оценочный доклад на заседании Совета директоров МВФ, и уже по результатам заседания Украина получит или не получит второй кредитный транш. Речь идет о порядка 1,4 млрд долл. Время возможного предоставления денег – конец июля - начало августа.

МВФ уже заявил, что намерен продолжать сотрудничество с Украиной в рамках двухлетней программы стенд-бай и рассчитывает на широкий диалог с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко, а также на плодотворное сотрудничество с новым главой Национального банка – Валерией Гонтаревой, назначенной на эту должность решением Верховной Рады 19 июня.