Рада поддержала законопроект о налоговом компромиссе

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уточнения налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и налогу на добавленную стоимость в случае применения налогового компромисса (№ 4930).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 262 народных депутата из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью законопроекта является освобождение налогоплательщиков от финансовой уголовной и административной ответственности при условии уплаты незадекларированных платежей по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль предприятий.

Так, раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины дополняется подразделом 9-1, согласно которому налоговый компромисс - режим освобождения от финансовой, административной и уголовной ответственности налогоплательщиков или их должностных (служебных) лиц за занижение налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость, завышение суммы бюджетного возмещения и/или отрицательного значения суммы налога на добавленную стоимость и отрицательного значения объекта налогообложения по налогу на прибыль за налоговые периоды до 1 января 2014 года.

Налогоплательщик во время действия налогового компромисса за такие налоговые периоды подает соответствующие уточняющие расчеты налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость.

Сумма заниженного налогового обязательства по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость уплачивается в размере 15%. При этом 85% такой суммы считаются погашенными, штрафные санкции не применяются и пеня не начисляется.

Отмечается, что для применения налогового компромисса центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной финансовой политики, устанавливает форму уточняющего расчета налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость.

Процедура достижения налогового компромисса продолжается 60 дней со дня, следующего за днем подачи уточняющего расчета.

В случае представления уточняющего расчета согласно этому подразделу контролирующий орган проводит в порядке, определенном настоящим Кодексом, встречную сверку.

Согласно законопроекту, контролирующий орган направляет в течение 10 дней со дня, следующего за днем подачи уточняющего расчета, соответствующий запрос, который содержит информацию о возможных нарушениях налогоплательщиком требований налогового законодательства. В случае если такой запрос не направлен, сумма налоговых обязательств считается согласованной.

Налогоплательщик после поступления запроса о представлении налоговой информации для проведения встречной сверки предоставляет ответ в течение 10 дней. В случае непредоставления ответа в течение указанного срока компромисс считается достигнутым.

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По результатам проведения встречной сверки составляется справка, которая подписывается налогоплательщиком и должностным лицом контролирующего органа.

В случае выявления факта занижения налоговых обязательств контролирующий орган проводит проверку, по результатам которой направляет налоговое уведомление-решение.

Кроме того, в случае получения налогоплательщиком справки согласно пункту 4 этого подраздела, которая подтверждает налоговые обязательства, определенные в уточняющем расчете или в случае, когда такая справка или налоговое уведомление-решение не направлялось в течение 60 дней, сумма считается согласованной.

Уточнение плательщиком налоговых обязательств путем подачи уточняющего расчета не влияет на размер налоговых обязательств его контрагентов.

Налогоплательщик уплачивает налоговые обязательства, определенные в уточняющем расчете и/или налоговом уведомлении-решении, в размере, предусмотренном пунктом 2 этого подразделения в течение 10 дней со дня согласования.

В случае, если налогоплательщик начинает процедуру административного и/или судебного обжалования налогового уведомления-решения, принятого по результатам рассмотрения контролирующим органом уточняющего расчета согласно этому подразделу, налоговый компромисс не применяется к несогласованной сумме.

Налоговый компромисс считается достигнутым после уплаты налогоплательщиком согласованных налоговых обязательств согласно этому подразделу.

После достижения налогового компромисса согласно этому подразделу такие обязательства не подлежат обжалованию и их размер не может быть изменен налогоплательщиком в других налоговых периодах.

В случае достижения налогового компромисса проверки за уточненные периоды по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость контролирующими органами в следующих налоговых периодах не проводятся.

Деяние, совершенное должностным лицом налогоплательщика, которое привело к занижению его налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость, если такие налоговые обязательства уточнены при применении налогового компромисса и уплачены в бюджеты, не считаются умышленным уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

В случае, если крупный налогоплательщик не воспользовался налоговым компромиссом и не уплатил в бюджет налоговые обязательства по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды до 1 января 2014 года, контролирующий орган по истечении срока подачи уточняющего расчета для применения налогового компромисса проводит документальную проверку такого налогоплательщика.

Проектом определяется, что налоговый компромисс применяется к правоотношениям, возникшим до 1 января 2014 года, и распространяется исключительно на налоговые обязательства по налогу на прибыль предприятий и/или налогу на добавленную стоимость независимо от проведения контролирующим органом проверок за такие периоды.

В Заключительных положениях определяется, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Кроме того, налогоплательщики имеют право для применения налогового компромисса подать уточняющие расчеты в соответствии с положениями Налогового кодекса Украины в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего закона.