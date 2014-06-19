Компания Новинского хочет через суд отменить ликвидацию банка «Форум»

Об этом сообщил руководитель пресс-службы холдинга Евгений Загорулько.

«Иск, в котором содержится требование отменить решение Фонда гарантирования о ликвидации банка «Форум», подан от имени Yernamio Consulting LTD. Это связано с тем, что «Смарт-Холдинг» пока не увидел, что в процессе ликвидации банка будут защищены интересы вкладчиков. До конца недели мы находимся в переговорном процессе с НБУ, ФГВФЛ, вкладчиками. Существует большая вероятность, что будет найдено компромиссное решение. Тогда иск может быть отозван», - написал Загорулько на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам представителя холдинга, данный иск является инструментом, чтобы вернуться на несколько шагов назад и выработать решение, которое максимально удовлетворит интересы вкладчиков. «Если бы «Альфа-Банку», как сообщалось ранее, были переданы активы «Форума», и менеджеры «Альфа-Банка» пришли к компромиссному решению с НБУ, ФГВФЛ и вкладчиками относительно передаваемого портфеля и размера рефинансирования, иск был бы отозван. Судя по последним новостям, «Альфа-Банк» вышел из переговорного процесса, хотя ранее он был объявлен победителем конкурса по передаче активов и пассивов банка «Форум», - добавил он.

Как сообщал УНИАН,Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Форум» с 14 марта, и в течение этого периода осуществлял поиск инвестора для выведения банка с рынка.

В мае дочерняя компания «Смарт-Холдинга» Вадима Новинского, основного владельца банка «Форум», перечислила на спецсчет НБУ 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка, и по информации банка, планировала перечислить второй транш в таком же раз мере, после чего должен был состояться аудит и рекапитализация банка собственниками и инвесторами.

В июне «Альфа-Банк» (Украина) сообщил о проведении оценки в проблемном банке «Форум» и готовности принять на себя обязательства перед вкладчиками финучреждения в случае принятия решения о покупке части его активов и пассивов.

Банк «Форум» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.