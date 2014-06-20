За каждым комбайном на Донбассе придется пускать БТР - министр АПК

Об этом он сообщил в эфире " 5 канала", пишет Gazeta.ua.

Швайка, в частности, рассказал, что к донбасским фермерам сейчас подходят террористы и, угрожая сжечь их урожай, требуют огромных денег.

"В таких условиях сегодня работает наш сельхозпроизводитель на востоке страны", - подчеркнул министр.

Он отметил, что разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым по поводу обеспечения на донбасских полях безопасности уборки урожая и перевозки грузов на элеваторы.

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"Мы усилили охрану на элеваторах в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, ведь это стратегические объекты", - пояснил Швайка.

По его словам, урожай в этом году украинцам обойдется дороже, потому что "за каждым комбайном придется пускать БТР".

Кроме того, чиновник рассказал, что за последние три месяца у него были две встречи с послом Китайской народной республики.

"Наша государственная продовольственная корпорация Украины сейчас переходит к нормальному режиму выполнения контракта. Это непростой контракт, который заключен с китайской корпорацией. Мы поставляем им зерновые", - уточнил министр АПК.

Швайка отметил, что сейчас идет обсуждение по расширению продукции и возможности привлечения дополнительных кредитных ресурсов Китая для инфраструктурных проектов в Украине.