Россия отомстит Австралии симметричными санкциями

Об этом «Известиям» сообщили в администрации президента РФ. Однако список австралийских граждан, которым грозят ответные российские санкции, пока не составлен. Кроме того, Москва еще не получила четких разъяснений, в чем именно будут заключаться санкции австралийцев.

О введении санкций МИД Австралии сообщил 19 июня. Ограничения на въезд в страну и финансовые санкции введены против 50 россиян и 11 компаний, которые, по мнению австралийского правительства, имели отношение к угрозе суверенитету и территориальной целостности Украины.

В черный список попали, в частности, советник президента РФ Сергей Глазьев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, депутаты Елена Мизулина и Алексей Пушков, вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Дмитрий Козак, помощники президента Владислав Сурков, Владимир Кожин и Андрей Фурсенко, глава администрации президента РФ Сергей Иванов и два его первых зама — Вячеслав Володин и Алексей Громов. Санкции коснулись и оккупационных лидеров Крыма, а также российских бизнесменов Юрия Ковальчука, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Геннадия Тимченко.

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Примечательно, что осенью в Австралии (в городе Брисбен) должна состоятся встреча лидеров стран «большой двадцатки», а в июле пройти деловой саммит «двадцатки», в котором обычно участвуют представители российского бизнеса. Но в Кремле уверены, что на проведении G20 эти санкции не скажутся, ведь «двадцатка» — наднациональная организация.