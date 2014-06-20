Бюджет России не переживет снижение цен на нефть до $80 - прогноз Сбербанка

Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка проанализировал перспективы федерального бюджета до 2020 г., выявив три вероятных сценария. Все они предвещают ему переход в новое состояние — рост дефицита, долговой нагрузки или кризис. Российский бюджет справится с ростом госрасходов, но снижения цен на нефть до $80/барр. не переживет, пишут "Ведомости".

Читайте такжеРоссия ищет способ вернуть выведенные из страны деньгиНесмотря на формально безопасное состояние госбюджета - крайне низкий дефицит, незначительный госдолг (9,5% ВВП) - замедление экономики уже привело к тому, что доходов не хватает на финансирование всех обещаний и амбициозных проектов. По прогнозу ЦМИ, стагнация продлится два года — рост экономики в 2014 г. будет нулевым, в 2015 г. — 0,5%. Бюджетное правило, которое периодически пытаются отменить, уже пришлось скорректировать: из-за недобора ненефтегазовых доходов в 2013 г. на финансирование обязательств были направлены нефтяные доходы сверх нормы, установленной правилом; то же самое, согласно поправкам в бюджет, произойдет и в 2014 г.

Читайте такжеОтток капитала из России за пять месяцев достиг $80 млрдСамым очевидным риском и сильнейшим шоком для бюджета станет падение цен на нефть. В стрессовом сценарии ЦМИ предполагает их снижение до $80/барр. во второй половине 2015 г. и последующую стабилизацию на этом уровне до 2020 г. Помимо прямого эффекта — падения нефтяных доходов из-за сокращения экспортных поступлений, а также падения ненефтяных доходов из-за спада экономики (ВВП сократится, по расчетам ЦМИ, на 2% в 2015 и еще на 3% в 2016), бюджет сталкивается еще с одной проблемой — необходимостью повысить расходы для соцзащиты населения и удорожанием обслуживания госдолга. Возможностей для новых займов на внутреннем рынке практически не будет, поэтому будет расти внешний долг; совокупная задолженность госбюджета увеличится до почти 40% ВВП. Это при условии, что половина дефицита, который достигнет 7-8% ВВП, будет профинансирована средствами суверенных фондов: их хватит на полтора года. Высокий дефицит, отсутствие резервов и быстрый рост госдолга приведут к лишению России инвестиционного рейтинга, что сделает финансирование дефицита еще более дорогим. Бюджетный кризис станет хроническим, и выход из него потребует коренного изменения бюджетной и налоговой политики. Экономика фактически остановится на несколько лет — возобновившийся в 2018 г. рост останется на уровне 0,5% до конца прогнозируемого периода (до 2020 г.).

Читайте такжеСША расширили санкции против российских компаний