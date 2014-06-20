Межбанк открылся долларом по 11,95 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 11,8000/11,9500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вниз – 16,0655/16,2725 грн/евро.

Цены на российскую валюту упали – 0,3428/0,3472 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3615/17 (четверг - 1,3622/24).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,9000/11,9900, к 12:00 сузился спрэд до 11,9100/11,9500. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 11,8600/11,9000.

