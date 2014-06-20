Глава Нацбанка Гонтарева продала свою долю в группе ICU

Валерия Гонтарева покинула пост председателя совета директоров группы ICU и продала свою долю в группе в связи с назначением на должность главы Национального банка Украины, сообщила УНИАН пресс-служба ICU.

Как сообщается, после сделки акционерами и управляющими партнерами являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко, а также менеджмент компании.

Гонтарева занимала должность председателя совета директоров группы с 2007 года, под ее руководством ICU стала крупнейшим управляющим активами публичных фондов в Украине, крупнейшим торговцем ценными бумагами и лидером в инвестиционно-банковском бизнесе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 июня поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Гонтарева имеет 20-летний опыт работы на финансовом рынке Украины, и ожидается, что ее назначение станет позитивным сигналом для рынка и международных инвесторов.

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Степан Кубив занимал пост главы НБУ с 24 февраля т.г. Он написал заявление об отставке 18 июня, объяснив свое решение намерением продолжить публичную политическую деятельность.

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Глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет.