Минэкономразвития предлагает сократить количество налогов до восьми

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках подготовки нового проекта Налогового кодекса и реализации политики дерегуляции экономики предлагает сократить количество налогов в Украине до восьми и синхронизировать налоговый и бухгалтерский учет. Об этом заявил министр экономразвития Украины Павел Шеремета во время выступления в парламенте.

По словам Шереметы, рекомендации Минэкономразвития составила специальная рабочая группа специалистов, занимавшихся вопросом налогов «в течение месяца». «Мы закончили эту работу, передали в Кабинет министров. Суть наших предложений – в упрощении налоговой политики. Мы предлагаем сократить количество налогов до восьми, – сказал министр. – Мы также выступаем за техническую синхронизацию учета – налогового и финансового, чтобы не было трех параллельных систем».

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Также, по словам Шереметы, Минэкономразвития предлагает изменить идеологию ведения налоговой политики, превратив налоговую сферу из «выжимающей в развивающую».

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до восьми. По словам главы правительства, выполнение этой задачи даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налогов, упразднить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать по прозрачным и понятным механизмам. Кроме того, Яценюк напомнил, что в рамках преобразований, в том числе конституционных, в Украине необходимо усовершенствовать Бюджетный кодекс, в первую очередь в части распределения межбюджетных трансфертов.