«Ощадбанк» не советует крымчанам платить по кредитам российскому Фонду защиты вкладчиков

Государственный «Ощадбанк» предостерегает своих заемщиков в Крыму от выполнения обязательств по кредитам в пользу любых третьих лиц, включая российский Фонд защиты вкладчиков, а также от подписания каких-либо документов о смене кредитора, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«Такие действия банк будет вынужден классифицировать как нарушение действующего законодательства и условий договора, что приведет, в свою очередь, к негативным последствиям и ответственности заемщика как стороны договора», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, банк заверяет, что не намерен уступать права требования по кредитам без уведомления заемщиков и готов к реструктуризации задолженности при обращении заемщика или его представителя в любое учреждение банка на материковой части Украины.

Учитывая временное прекращение деятельности в Крыму, банк предлагает заемщикам проводить погашение по кредитам путем перечисления средств на корсчет банка через учреждения действующих в регионе банков, использовать платежные карты или системы переводов, обращаться в отделения банка вне Крыма.

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Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма передали имущество «Ощадбанка» и «ПриватБанка» так называемому "Фонду защиты вкладчиков".

Напомним, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

Центробанк РФ с 21 апреля запретил деятельность в Крыму структурных подразделений «ПриватБанка», «ВиЭйБи Банка», банков «Киевская Русь» и «Имэксбанк», а также с 26 мая - «Ощадбанка», «Марфин Банка», «Укрсоцбанка», «УкрСиббанка», «Дельта Банка», «Городского коммерческого банка», банка «Форум», «Автокразбанка» и «Платинум Банка».

7 мая Национальный банк Украины запретил всем украинским банкам осуществлять деятельность в Крыму до окончания российской оккупации, и в настоящее время банки принимают меры для закрытия своих подразделений в автономии, но, по информации банкиров, это сопряжено с рядом сложностей.

В частности, руководство государственного «Ощадбанка» сообщает, что оккупационные власти Крыма препятствуют вывозу документов и ценностей банка, а сумма убытков исчисляется миллиардами.