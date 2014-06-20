Медведев уже предвидит много судебных споров между украинскими и российскими компаниями

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прогнозирует много судебных споров между украинскими и российскими компаниями, сообщает РИА Новости.

"В ближайшее время часть споров будет между российскими компаниями и украинскими компаниями. Это создаст новые поводы для дискуссий (в юридической среде). Но в любом случае хотел бы отметить, что такого рода арбитражное рассмотрение - это альтернатива произволу, применению силы и пренебрежению правом. Поэтому лучше встречаться в судах, чем решать споры иначе", - сказал Медведев.

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Как сообщал УНИАН, утром 16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Этому предшествовали двухмесячные переговоры представителей НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» при участии Еврокомиссии, однако газовые переговоры не привели стороны к конструктивному решению.

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитражный суд. Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты за предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.