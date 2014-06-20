НБУ резко снизил ежедневное рефинансирование для борьбы с валютными спекулянтами

С 21 февраля регулятор подкреплял банки ресурсами, предоставляя рефинансирование на ежедневной основе, и наименьшая дневная сумма предоставленных ресурсов через постоянно действующую линию однодневных кредитов в этот период составила 89,7 млн грн 24 апреля, а всего за указанный период банки получили 22,815 млрд грн однодневных кредитов рефинансирования.

Помимо этого, регулятор посредством проведения тендеров по поддержке ликвидности предоставил кредиты на 1,987 млрд грн 8 банкам под 14,25% годовых сроком на 221 день.

Также вчера Нацбанк продал свои депозитные сертификаты на 7,799 млрд грн, в том числе 23 банкам под 4,5% годовых сроком на 1 день на 7,444 млрд грн, 4 банкам под 5,25% годовых сроком на 7 дней на 315 млн грн, 2 банкам под 6% годовых сроком на 14 дней на 40 млн грн.

Объем межбанковского кредитного рынка в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем вырос до 6,035 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 7,4%, в т.ч. по кредитам овернайт – 7,8%.

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По мнению участников рынка, ежедневное рефинансирование используется банками для проведения спекуляций на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 18 июня предоставил банкам рефинансирование на 554,3 млн грн и продал депозитные сертификаты на 9,240 млрд грн.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 5,652 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 6,9%, в т.ч. по кредитам овернайт – 7,7%.

