Евросоюз 8 июля обсудит донорскую помощь Украине
14:41, 20 июня 2014Финансы
1
Евросоюз 8 июля проведет встречу высокого уровня по вопросам донорской помощи Украине.
ЕС обсудит предоставление донорской помощи Украине / фото ZN.UA
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле Питер Стано.
Читайте такжеСМИ объяснили, что сдерживает Евросоюз в введении новых санкций против РФ
"8 июля ЕС проведет встречу высокого уровня с участием представителей украинской власти, институтов и государств-членов ЕС, международных доноров, международных финансовых институтов и других международных организаций", - сказал Питер Стано.
Как известно, о такой встрече ранее заявил президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Кроме того, Еврокомиссия намерена до конца года провести международную донорскую конференцию по Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter