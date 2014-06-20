Евросоюз 8 июля обсудит донорскую помощь Украине

14:41, 20 июня 2014
Финансы
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Евросоюз 8 июля проведет встречу высокого уровня по вопросам донорской помощи Украине.

ЕС обсудит предоставление донорской помощи Украине / фото ZN.UA

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель еврокомиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле Питер Стано.

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"8 июля ЕС проведет встречу высокого уровня с участием представителей украинской власти, институтов и государств-членов ЕС, международных доноров, международных финансовых институтов и других международных организаций", - сказал Питер Стано.

Как известно, о такой встрече ранее заявил президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Кроме того, Еврокомиссия намерена до конца года провести международную донорскую конференцию по Украине.

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