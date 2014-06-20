Украина должна выставить России счет за конкретные убытки в Крыму – эксперт

Правительство Украины должно выставить российской стороне счет с конкретными, а не предположительными убытками, полученными за три месяца аннексии Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в пятницу заявил президент Центра рыночных реформ Украины Владимир Лановой.

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«Крым несколько месяцев находится под контролем России. У нас отобраны определенные имущественные права и определенные доходы, которые дают эти имущественные права. Мы ухудшили ситуацию с обслуживанием Черноморского бассейна... Нужно считать потери, связанные с временным пребыванием. Нельзя подсчитывать триллион или десятки триллионов непонятно чего, как бы всех благ», - считает Лановой.

Эксперт также отметил, что позиция Министерства финансов Украины в вопросе подсчета потерь от оккупации полуострова «популистская» и не приведет к фактическому решению конфликта.

«Позиция Минфина в этом смысле такая популистская, ничего не решающая, не дающая пищу никаким правовым действиям. Нам нужно подсчитать потери за конкретные три месяца, после 18 марта. Сколько, чего и где мы потеряли – и выставить этот счет на переговорах президентов, членов правительства или премьер министров», - считает Лановой.

Как сообщал УНИАН, в марте состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии. Через несколько дней президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации. При этом ЕС, США и большинство остальных стран мира считают Крым украинской территорией, на которую распространяются законы Украины.

3 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена в ближайшее время подготовить и подать иск к Российской Федерации на сумму более 1 трлн грн за незаконный захват и грабеж Украины.