Доллар на межбанке поднялся до 11,98 грн

В пятницу, 20 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,8900/11,9800 грн/долл. с 11,8000/11,9500 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 16,1615/16,2875 грн/евро против 16,0655/16,2725 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3585/1,3630.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3461/0,3494 грн/рубль против 0,3428/0,3472 грн/рубль на открытии торгов.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,8600/11,9000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,1515/16,2100 грн/евро, к российскому рублю - 0,3455/0,3488 грн/рубль.