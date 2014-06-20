Россия собралась оспаривать в ВТО санкции со стороны США

Россия намерена оспаривать во Всемирной торговой организации (ВТО) экономические санкции против нее, хотя понимает, что в случае с США это будет непростой задачей.

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

"Когда США ввели против России санкции, которые создают негативные последствия для внешней торговли, мы эти санкции решили оспорить во Всемирной торговой организации. Хотя мы понимаем, что это будет непросто. США обладают в ВТО и доктринальным, и практическим авторитетом – это государство является лидером по возбуждению торговых споров в ВТО, но я считаю, что если механизм предусмотрен, то им нужно пользоваться", - сказал Медведев.

"Если говорить об этой ситуации, то есть ущерб от введения соответствующих ограничений и поэтому необходима защита. Мы направили в ВТО коммюнике о невыполнении США своих торговых обязательств. Я считаю, что это нормальная практика, абсолютно цивилизованная. Мы должны именно таким образом выяснять отношения", - отметил премьер.

«Санкции действительно нарушают правила Всемирной торговой организации, в том числе и режим наибольшего благоприятствования торговли, поскольку проявляется дискриминация к поставщикам услуг из другой страны, нарушается прямой запрет второй статьи Генерального соглашения по торговле услугами и обязательства ВТО по торговле специфическими финансовыми услугами, если говорить об ограничениях, которые были введены в отношении ряда российских банков», - сказал Медведев.

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«Вопрос, конечно, в том, примет ли ВТО ту или иную версию обоснованности введенных против наших организаций санкций. Но у нас будет возможность оценить непредвзятость и объективность этого органа по разрешению споров», - добавил премьер.

По словам Медведева, он считает именно такой способ разрешения противоречий между государствами цивилизованным.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в связи с аннексией Крыма и политикой РФ в отношении Украины США ввели санкции против 27 граждан РФ и банка «Россия».

В конце апреля санкционный список пополнился 17 российскими компаниями, работающими в сферах энергетики, банковского дела и инфраструктуры, — ООО «Акваника», ООО «Авиа Групп», ООО «Авиа Групп Норд», ЗАО «Зест», Инвесткапиталбанк, Собинбанк, «Сахатранс», СМП Банк, «Стройгазмонтаж», «Стройтрансгаз», «Стройтрансгаз-М», ИК «Аброс», «Трансойл», Volga Group.