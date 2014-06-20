Бизнес в Украине продолжает ощущать давление налоговых органов - исследование

Неудобство и громоздкость налоговой отчетности наряду с продолжающимся давлением налоговых органов на бизнес и требованием уплаты налогов наперед являются ключевыми проблемами делового климата в Украине.

Об этом говорится в исследовании Налогового индекса Европейской бизнес-ассоциации, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно исследованию, за последние полгода – с октября 2013 года по июнь 2014 года - интегральный Налоговый индекс, который измеряется специалистами ЕБА уже в пятый раз, не претерпел существенных изменений и составил 2,37 балла из пяти возможных. При том, что на начало октября 2013 года этот показатель составлял 2,41 балла из пяти возможных.

«Новый показатель Индекса свидетельствует о том, что настроения бизнеса существенно не изменились, – отмечают составители Индекса. – Такая оценка означает то, что налогоплательщики все также остро ощущают определенные недостатки системы налогообложения. Очевидно то, что налоговая система в Украине, как и раньше, требует реформы и усовершенствования».

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Как подчеркнули в Европейской бизнес-ассоциации, объединяющей более 900 украинских и зарубежных компаний, работающих в Украине, в ходе составления Налогового индекса учитывались 4 ключевые оценки – качество налогового законодательства, легкость администрирования налогов, степень фискального давления и качество налогового обслуживания.

В результате, порядка 75% участников исследования негативно оценили качество налогового законодательства. Порядка 63% респондентов отметили, что налоговая отчетность была и остается сложной и неудобной. Около 48% опрошенных признали, что давление налоговых органов и «предложения» уплатить налоги авансом по-прежнему мешают деятельности.

«Оценивая качество и компетентность работников налоговых органов, 46% участников исследования назвали ее неудовлетворительной, и только 25% посчитали ее хорошей», - говорится в исследовании.

Комментируя результаты исследования, исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко отметила, что полученные данные должны стать сигналом государственным органам о том, что именно сейчас необходимо активно проявить себя на новой позиции, в новых реалиях. «Поскольку справедливая и умеренная налоговая политика является залогом постепенного выхода страны из кризиса», - приводят исследователи слова Деревянко.

Как сообщал УНИАН, в мае премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до восьми. По словам главы правительства, выполнение этой задачи даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налогов, упразднить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать по прозрачным и понятным механизмам.

Кроме того, Яценюк напомнил, что в рамках преобразований, в том числе конституционных, в Украине необходимо усовершенствовать Бюджетный кодекс, в первую очередь в части распределения межбюджетных трансфертов.

В свою очередь, Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках подготовки нового проекта Налогового кодекса и реализации политики дерегуляции экономики также предложило сократить количество налогов в Украине до восьми и синхронизировать налоговый и бухгалтерский учет. По словам министра Павла Шереметы, Минэкономразвития предлагает изменить идеологию ведения налоговой политики, превратив налоговую сферу из «выжимающей в развивающую».