ЕС готов продлить действие преференций для украинских товаров

В Европейском Союзе отмечают, что в случае, если Соглашение об ассоциации не будет ратифицировано до ноября, Брюссель продолжит действие односторонних преференций для украинских товаров на европейском рынке.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Он напомнил, что действие преференций, которые ЕС в одностороннем порядке применил для украинских товаров, снизив или полностью отменив экспортную пошлину, заканчивается 1 ноября.

"Эта дата принималась с ожиданиями, что к тому времени соглашение будет подписано, ратифицировано и начнется временная имплементация. Если с этим будет задержка, есть возможность этот срок продлить. Но мы надеемся, что этого не потребуется, - уверен чиновник ЕС.

Читайте такжеСвободная торговля с ЕС увеличит украинский экспорт на треть – Шеремета

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз планируют 27 июня подписать экономическую часть Соглашения об ассоциации, включая договор о всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Европейский Союз с 23 апреля в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС.

Начиная с момента введения автономного преференциального торгового режима, ставки ввозной пошлины ЕС устанавливаются на уровне, который должен действовать в первый год после введения свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Этот режим будет действовать до 1 ноября этого года или до подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.