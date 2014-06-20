В Украине представили открытую базу данных о расходах средств международной помощи

Министерство экономического развития и торговли представило открытую электронную базу данных для мониторинга расходования средств международной финансовой помощи, сообщила пресс-служба министерства.

«Цель создания этой базы - формирование современной, универсальной и многоступенчатой информационной системы в качестве надежного источника информации обо всех ресурсах, предоставляемых Украине в виде международной технической помощи и ресурсов международных финансовых организаций», - приводит пресс-служба слова первого заместитель министра экономического развития и торговли Анатолия Максюты.

По его словам, электронная система обеспечит открытый доступ к базе доноров, общественности, министерств и других внешних пользователей.

Новая открытая база данных сформирована на основе структуры автоматизированной базы данных, действовавшей в Минэкономразвития до конца 2013 года. Новая база имеет ряд существенных преимуществ. Это возможность доступа внешних пользователей в информационный массив базы, причем каждая группа пользователей будет иметь соответствующий уровень доступа; возможность получения полной информации обо всех этапах подготовки и реализации проектов с возможностью внесения данных в базу, как со стороны министерства, так и со стороны доноров, бенефициаров и реципиентов.

Кроме того, новая база данных предусматривает более оперативную работу и ускоренную обработку запросов пользователей, гибкую систему формирования различных отчетных документов, сообщила пресс-служба.

Читайте такжеМиссия МВФ прибудет в Киев 24 июня

«Мы рассчитываем, что практическое использование новой базы данных позволит иметь полную и достоверную информацию обо всех ресурсах, предоставляемых Украине в виде международной технической помощи и ресурсов международных финансовых организаций, улучшить обмен информацией с донорами о состоянии и результатах мониторинга проектов, оценки их результативности», - сказал Максюта.

Присутствовавшая на презентации заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Украине Инита Паулович отметила, что эта база данных будет одним из эффективных инструментов, который поможет донорам и реципиентам сделать работу над проектами более прозрачной и эффективной.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам при власти Януковича, достиг 160 млрд грн в год. Основная составляющая объема взяток - это непосредственно взятки и откаты, выплачиваемые при проведении процедуры государственных закупок, возвращения НДС, таможенного оформления и отношений в аграрной сфере.

Новое правительство во главе с премьер-министром Арсением Яценюком объявило борьбу с тотальной коррупцией одним из основных приоритетов.

Новый министр экономического развития и торговли сразу после своего назначения заявил о намерении привлечь международных экспертов к реализации антикоррупционных мероприятий в Украине, а одной из составляющих антикоррупционной реформы должна стать всеобъемлющая дерегуляция экономики и упрощение условий ведения бизнеса.