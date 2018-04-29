Баланс недели: новые кадры, привет от МВФ и старые фокусы России

Самой важной новостью минувшей недели стали кадровые перестановки в высших эшелонах власти. 18 июня Президент Украины Петр Порошенко представил, а уже 19 июня Верховная Рада одобрила назначение Виталия Яремы на должность генпрокурора, Павла Климкина - на пост министра иностранных дел, Валерии Гонтаревой – главой Национального банка. Произошедшее говорит о естественном желании главы государства сформировать свою команду, несмотря на сложность момента и непредсказуемость реакции рынка и международных кредиторов.

А реакция международных кредиторов последовала незамедлительно. Ключевой из них - Международный валютный фонд - выразил готовность работать с новым руководителем НБУ Валерией Гонтаревой, о чем заявил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне руководитель Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс. Правда, с одной оговоркой, что для фонда крайне важным остается вопрос независимости регулятора. «Мы готовы работать с новым руководителем Национального банка Валерией Гонтаревой. Но мы отмечаем, что независимость НБУ является крайне важной для нас», - сказал Райс.

Чтобы развеять опасения фонда, президент, представляя нового руководителя в Нацбанке, назвал главным требованием к работе НБУ именно независимость. «Ключевое требование – независимость Национального банка. С профессиональной точки зрения это является моей принципиальной позицией», – сказал Порошенко. В свою очередь, Гонтарева назвала своей главной задачей на посту главы НБУ воплощение программы реструктуризации и развития банковского сектора в рамках утвержденной стратегии до 2020 года. «Это очень амбициозная программа. Главная задача Национального банка – воплощение ее в жизнь», - сказала она.

Возможно, именно давление на Нацбанк стало причиной неудач его прежнего главы Степана Кубива. «К сожалению, в нынешних условиях влияние правительства на Национальный банк большее, чем хотелось бы. Есть политический окрас в действиях НБУ… Глава Нацбанка в своих действиях чист в той мере, в которой он свободен от влияния высших руководителей государства», - отметил глава Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко в интервью УНИАН в начале июня. К слову, банкир негативно высказывается в отношении смены руководства Нацбанка, называя данный шаг политической ошибкой, но это можно объяснить многолетней дружбой между Кубивом и Сугоняко.

Что касается реакции других банкиров, то в основном отзывы только позитивные. Коллеги «по цеху» подчеркивают такие достоинства нового руководителя центрального банка, как 20-летний опыт работы на финансовом рынке, в том числе в топ-менеджменте иностранных банков, принципиальность и настойчивость. «Гонтарева имеет опыт работы в частном банке, в международном банке, международной инвестиционной компании. Важно, как только она будет назначена, сконцентрировать свои знания и умения над определением приоритетов, чтобы рынок не почувствовал изменений, и работа по реформированию в рамках программы с МВФ продолжалась», - полагает глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек. По его мнению, политика Нацбанка с приходом нового руководителя не претерпит существенных изменений, поскольку она в значительной мере определяется программой МВФ.

Проведены кадровые чистки и в Фонде госимущества. Верховная Рада уволила с поста главы ФГИ Александра Рябченко, занимавшего эту должность с апреля 2010 года. Решение снять яркого представителя прежнего режима, помогавшего «семье» Януковича и приближенным олигархам присваивать госсобственность, назрело уже давно. Фонд сорвал план поступлений от приватизации текущего года, а старт кампании по продаже госактивов ознаменовался новыми громкими скандалами. Временно исполняющим обязанности председателя фонда по решению правительства стал Дмитрий Парфененко.

Стоит отметить, что Верховная Рада на минувшей неделе отличилась особой активностью, и помимо кадровых вопросов проснувшиеся накануне предвыборной кампании депутаты приняли еще ряд решений.

Гиперактивная Рада

На минувшей неделе Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о налоговом компромиссе, согласно которому налогоплательщики освобождаются от финансовой, уголовной и административной ответственности при условии уплаты незадекларированных платежей по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль предприятий по собственному желанию. Бизнес получил шанс до конца текущего года задекларировать и уплатить «спрятанные» налоги со скидкой в 85%, а казна – возможность пополнения за счет вывода оборотов предприятий из тени.

Также волевым решением депутатов прекращено существование Государственного земельного банка как неэффективной, по мнению правительства, структуры. Ранее планировалось использовать этот банк для управления землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности и реализации государственных кредитных программ в сельской местности. Но по мнению аграрных ассоциаций страны, создание структуры с правом на скупку 10,5 млн гектаров земель было не более чем попыткой создать монополиста на рынке. Банк неоднократно сталкивался с обвинениями в манипуляциях и скупке земель в пользу Китая, но теперь все это позади.

Еще одним важным решением депутатов стало принятие изменений в госбюджет для поддержки Фонда гарантирования вкладов физических лиц, согласно которым правительство может выпускать облигации внутреннего госзайма для обмена их на векселя фонда. Учитывая, что с начала текущего года Фонд гарантирования ввел временную администрацию в 11 банках, в том числе в 2 крупных - «Брокбизнесбанке» и «Форуме», решение депутатов поможет пополнить его истощенные ресурсы. Кроме того, на минувшей неделе фонд сообщил о предстоящем получении кредита от Национального банка на 4,2 млрд грн для покрытия временного дефицита.

В то же время, ряд инициатив депутатов «попахивает» откровенным популизмом. К примеру, парламент принял в первом чтении проект о внесении изменений в законодательство для «предупреждения отрицательного влияния на стабильность банковской системы», который поставил «на уши» банкиров и финансистов. «Несмотря на такое положительное название, принятие законопроекта в нынешнем виде несет значительные риски для банковской системы. Законопроект требует существенных изменений», - считают в НАБУ. По мнению ассоциации, субъективность критериев нарушений и предложенные меры воздействия создают широкие возможности злоупотребления для должностных лиц, проверяющих банки.

Еще один документ, вызвавший негодование финансистов, это принятый в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс о налогообложении доходов от капитала. Данным решением Кабмин пытается исправить ошибки – введение в марте текущего налога на доходы по депозитам граждан, он должен начать работать с 1 июля. Автор идеи предлагает начислять налог не на получаемые гражданами проценты, а на расходы банков по уплате таких процентов. «Попытки решить все проблемы с государственными финансами за счет банковской системы могут иметь крайне негативные последствия и для банков, и для всей экономики страны. НАБУ выступает категорически против инициативы Кабинета министров», - подчеркивают в ассоциации и предлагают альтернативный вариант, разработанный Национальным банком.

Очевидно, что назревающий конфликт между «доживающим» парламентом и ведущими финансистами требует безотлагательного вмешательства третьей стороны. И такой стороной может выступить МВФ, миссия которого ожидается на следующей неделе.

Привет от МВФ

Техническая миссия Международного валютного фонда приедет в Киев для переговоров с властями 24 июня, о чем заявил в ходе последнего брифинга Джерри Райс. «Миссия прибудет в Киев 24 июня и пробудет в Киеве две недели», - сказал он. Задачей миссии станет формирование доклада об экономическом положении Украины, и по ее итогам МВФ примет решение получит или не получит Украина второй кредитный транш на 1,4 млрд долл. Таким образом, первый экзамен для нового правительства неумолимо приближается.

Одним из ключевых требований фонда было реформирование системы ценообразования в энергетике. На прошедшей неделе Нацкомиссия по госрегулированию в сфере коммунальных услуг обнародовала новые тарифы для населения, в частности, повысила тарифы на горячее водоснабжение для киевлян почти на 70% - до 25,1 грн/куб. м, на централизованное теплоснабжение – почти на 60%, до 375,3 грн/Гкал. Также комиссия с 1 июля повысила тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод в Киеве на 78-96%.

Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман, киевляне не станут исключением, впоследствии тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в частности, водо- и теплоснабжение, будут повышены во всех регионах Украины в разных масштабах, от 10 до 50%. Чиновник напомнил, что вместе с ростом тарифов правительство вводит механизм компенсаций и субсидий для незащищенных слоев населения.

Таким образом, подвижки в направлении энергетики очевидны, и остается надеяться, что МВФ их одобрит, а население новую нагрузку на свои плечи выдержит. Что касается других сфер, то напомним, что правительство приняло обязательства снизить дефицит госбюджета при одновременном урегулировании дефицита «Нафтогаза», обеспечивать стабильность цен при сохранении режима гибкого обменного курса и реформировать финансовый сектор.

Качество выполнения своих рекомендаций фонд оценит уже в ближайшее время. Что касается объективных оценок, реальных показателей в экономике, то они пока не радостные.

Беспощадная статистика

Спад промышленного производства в Украине в мае 2014 года по сравнению с маем 2013 года замедлился почти в 3 раза, до 2,1%, согласно обнародованным на минувшей неделе данным Госстата. По мнению экспертов, улучшение динамики промпроизводства нельзя рассматривать как устойчивое явление. «По итогам 5 месяцев падение в промышленности составило 4,6%, и мы не видим причин пересматривать прогноз снижения промпроизводства на 5,5% в 2014 году в сторону улучшения», - отмечают эксперты «Альфа-Банка» (Украина).

Помимо отраслевых факторов, эксперты объясняют позитивную динамику календарным эффектом, поскольку в мае 2014 года на один рабочий день было больше, чем в мае 2013 года. Итого, промпроизводство продолжает падение.

Также на минувшей неделе обнародована статистика по валовому внешнему долгу Украины, который в первом квартале по сравнению с началом года сократился на 3%, или на 4,697 млрд долл. Как отметили эксперты, снижение показателя в основном было связано с выплатами по госдолгу в условиях отсутствия новых заимствований, а также резким сокращением торговых кредитов, в том числе из-за девальвации гривни. То есть, снова статистический эффект. И прогнозы у экспертов тоже не радостные. «Ожидаемое увеличение отношения долга к ВВП по сравнению с 78% на конец 2013 года в основном связано с резким падением прогноза номинального ВВП в долларовом эквиваленте до 130 млрд cо 182 млрд в 2013 году из-за обесценивания гривни, экономического спада и аннексии Крыма», - полагает главный экономист компании Dragon Capital Елена Белан.

Очевидно, что усилия по выходу из кризиса либо не достаточны, либо нивелируются растущей агрессией со стороны Российской Федерации. И минувшая неделя не прошла без новых сюрпризов от восточного соседа.

«Газовый» узел

16 июня «Газпром», как и обещал, «обнулил» поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между «Нафтогазом» и «Газпромом», продолжающиеся с начала июня, пока безрезультатны. Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По его мнению, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную, единую позицию.

На прошедшей неделе по поручению премьера был подготовлен проект закона о возможности привлечения инвесторов из Европы и США для модернизации и совместной эксплуатации украинской газотранспортной системы при условии ее 100-процентного сохранения в государственной собственности. Однако попытка провести законопроект через парламент провалилась, депутаты приняли решение направить проект документа в профильные комитеты и рассмотреть повторно.

Пока и Москва, и европейские партнеры официально подтверждают, что Украина обеспечивает транзит российского газа в Европу в полном объеме и что взрыв на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», произошедший неделей ранее, не повлиял на объемы поставок. Но поскольку министр внутренних дел Арсен Аваков считает причиной взрыва на газопроводе диверсию с целью дискредитировать Украину как партнера в газовой сфере, не исключено повторение истории.

Не исключены и новые обвинения в воровстве российского газа, традиционные для периода обострения «газовых» споров. «При снижении объема прокачки вследствие урезания поставок Украине отбор топливного газа, который нужен для работы газокомпрессорных агрегатов, может возрасти. Подобный момент нами уже переживался в 2009 году. Увеличение автоматикой ГТС отбора топливного газа «Газпром» будет трактовать как то, что «Нафтогаз» начал воровать», - пояснил в интервью УНИАН директор энергопрограмм Центра «Номос» Михаил Гончар.

Но в этот раз Украина решила действовать на опережение и инициировала создание мониторинговой группы ЕС по газовому транзиту. Обсуждение вопроса при участии европейского комиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера и украинского министра по вопросам топлива и энергетики Юрия Продана запланировано на 24 июня в Брюсселе.

Европа не оставляет надежды разрубить «газовый» узел. Очередной раунд трехсторонних переговоров, как полагает еврокомиссар, может состояться через три недели. «В этой ситуации нет доброго или плохого парня. Что нам нужно, так это общий подход - стороны должны хотеть найти компромисс», - сказал Эттенгер. Оправдаются ли его ожидания, покажет время.

Ольга Гордиенко (УНИАН)