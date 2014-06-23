Сегодня Совет ЕС обсудит введение санкций третьей фазы против России

23 июня Совет ЕС обсудит новые санкции против России, рассказали «Ведомостям» два европейских чиновника. В повестке могут быть и так называемые санкции третьей фазы: в отношении целых секторов экономики, а не отдельных физических лиц и их активов. Это может быть ограничение доступа к европейской финансовой системе или сокращение европейских инвестиций в Россию. По словам источника, если совет поддержит новый пакет санкций, окончательное решение об их введении может быть принято на саммите ЕС, который пройдет 26-27 июня.

Читайте такжеСША: Россию ждут санкции и изоляция, если она не поддержит мирный план УкраиныВ пятницу, 20 июня, президент США Барак Обама обсудил ситуацию в Украине с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры трех стран согласились, что если Россия не предпримет «немедленные, конкретные шаги» по разрешению ситуации в Украине, то США и ЕС договорятся о мерах, которые увеличат издержки России, говорится в сообщении Белого дома. Многие лидеры ЕС считают, что основания для новых санкций уже наступили, рассказывает европейский чиновник. Решающей для введения секторальных санкций может стать реакция России на план урегулирования, представленный президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте такжеБюджет России не переживет снижение цен на нефть до $80 - прогноз СбербанкаВ действующем санкционном списке ЕС 61 человек и две крымские компании, санкции США действуют в отношении 45 человек и 19 связанных с ними компаний. Странам ЕС будет непросто договориться о санкциях для российского ТЭКа, считают эксперты: у всех разные связи с Россией. Мишенью может оказаться не только ТЭК, но и финансовый сектор, говорится в обзоре Barclays, а это может стать не менее серьезным ударом для российской экономики, для которой очень важен доступ к кредитным рынкам.

Читайте такжеУкраина будет строго соблюдать мирный план по урегулированию конфликта на востоке - Порошенко Ответ России на действия США и ЕС пока оказался «мягким», заключает Barclays: Россия включила нескольких американских чиновников в свой санкционный список. Но в пятницу премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова оспорить санкции США в ВТО.

Даже если санкции ЕС и США ограничатся мерами против отдельных физических лиц, угрозы оказывают существенное негативное влияние на торговлю, инвестиции и финансовые потоки, указывает Barclays. Российская экономика замедляется из-за долгосрочных структурных проблем, ситуация в Украине лишь усугубляет их, считают аналитики: доступ к внешнему финансированию ограничен, усиливается бегство капитала, слабеет доверие инвесторов, ЦБ вынужден проводить жесткую монетарную политику, а из-за этого страдают и банковская система, и реальный сектор. Наконец, в ущерб давно необходимым структурным реформам правительству придется сосредоточиться на проблемах, связанных с вхождением Крыма в состав России, и противодействии инвестиционному спаду, заключает Barclays.