BNP Paribas выплатит США $8-9 млрд за нарушение санкций против Ирана, Судана и Кубы

Французский BNP Paribas выплатит Министерству юстиции США от 8 до 9 млрд долларов в качестве компенсации за сделки на сумму более 30 млрд долларов со структурами в других странах, идущими вразрез с санкциями США против этих государств, передает ПРАЙМ со ссылкой на "Уолл-стрит джорнэл".

Читайте такжеСегодня Совет ЕС обсудит введение санкций третьей фазы против РоссииПо сведениям источников издания, данное внесудебное соглашение было достигнуто по итогам переговоров между представителями властей и банка в последние несколько дней. Первоначально Минюст США требовал от банка более 10 млрд долларов. Договоренность, как отмечается, будет предполагать признание банком своей вины, а также временные ограничения для него на долларовые транзакции. Ожидается, что они продлятся несколько месяцев.

Кроме того, по сведениям издания, в соответствии с договоренностью, из банка в общей сложности будут уволены более 30 человек.

Читайте такжеСША: Россию ждут санкции и изоляция, если она не поддержит мирный план УкраиныБольшинство из них уже лишились должностей. Нарушения, допущенные банком, как отмечает "Уолл-стрит джорнэл", касаются сделок со структурами в Судане, Иране, Кубе и других государствах, в отношении которых действуют американские санкции. Первоначально власти изучали транзакции на сумму 100 млрд долларов, однако впоследствии сосредоточились на операциях в объеме 30 млрд долларов, которые сотрудники банка совершали в последние пять лет и пытались скрыть.

Как отмечают СМИ, власти США добиваются компенсации также и от других финансовых институтов за сделки с государствами, против которых США ввели санкции.