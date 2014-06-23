Банки Украины за 5 месяцев потеряли более 10 млрд гривень

Банковская система Украины по итогам января-мая 2014 года получила 10,373 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 1,061 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, получение такого результата в значительной мере обусловлено убытками банков, в которых Фондом гарантирования вкладов физических лиц были введены временные администрации, и без учета этих банков за январь-май 2014 года банки получили 3,7 млрд грн прибыли.

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Доходы банков за указанный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34,3% - до 87,149 млрд грн, расходы - на 52,8%, до 97,522 млрд грн.

Напомним, с начала года Фонд гарантирования вводил временную администрацию в 11 банков, в том числе 2 крупных банка - «Брокбизнесбанк» и «Форум», а также «Старокиевский банк», «Меркурий», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Реал Банк», банк «Даниэль». В настоящее время в банках «Брокбизнесбанк», «Меркурий», «Форум», «Реал Банк» и «Даниэль» проводится процедура ликвидации.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-апреля 2014 года получила 4,452 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 4,087 млрд грн.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.