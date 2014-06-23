S&P подтвердил кредитный рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство «Standаrd&Poor’s» подтвердило кредитный рейтинг Киева на уровне «ССС» с негативным прогнозом на фоне высокого риска рефинансирования и ограниченности источников ликвидности. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, текстом которого располагает УНИАН.

«По нашему мнению, Киев по-прежнему подвержен значительным рискам рефинансирования, при этом источники ликвидности города чрезвычайно ограничены, – говорится в сообщении. – Поддержка правительства является ключевым фактором для реализации планов города по рефинансированию долга 2014 года. Мы подтверждаем кредитный рейтинг Киева на уровне «ССС». Прогноз негативный отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам страны».

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В то же время, по мнению агентства, положительным является тот факт, что Киев – это административный и экономический центр страны с диверсифицированной экономикой и уровнем благосостояния, существенно превышающим средний уровень по Украине.

«Наш прогноз на 2014-2016 годы отражает невысокие ожидания по уровню сбора налогов вследствие высокой инфляции. Однако мы ожидаем, что правительство будет оказывать поддержку городу в форме межбюджетных перечислений», - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, в феврале S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «ССС+» до «ССС», одновременно подтвердив рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте на уровне «В-/В», а также рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaBB+».