Доллар на межбанке поднялся до 12 грн

В понедельник, 23 июня, к открытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,8500/12,0000 грн/долл. по сравнению с 11,8900/11,9800 грн/долл. на закрытии торгов в пятницу, 20 июня, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов установились на уровне 16,1230/16,3295 грн/евро против 16,1615/16,2875 грн/евро на закрытии торгов в пятницу, 20 июня.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3608/1,3610 (пятница - 1,3615/1,3617).

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3456/0,3500 грн/рубль по сравнению с 0,3461/0,3494 грн/рубль на закрытии торгов в пятницу, 20 июня.

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.