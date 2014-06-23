НАБУ выступает против идеи Кабмина решать проблемы с госфинансами за счет банков

Попытки решить все проблемы с государственными финансами за счет банковской системы могут иметь крайне негативные последствия и для банков, и для всей экономики страны, считают в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Ассоциация обратилась к Верховной Раде и Кабинету министров Украины с просьбой пересмотреть инициативу о введении 18%-ного налога на расходы банков в виде начисленных процентов по вкладам физических лиц, поскольку такой налог противоречит сущности налогообложения, и его введение влечет значительные риски для банковской системы, вкладчиков и экономики Украины.

«Попытки решить все проблемы с государственными финансами за счет банковской системы могут иметь крайне негативные последствия и для банков, и для всей экономики страны. НАБУ выступает категорически против инициативы Кабинета министров», - считают в ассоциации.

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Ассоциация предлагает альтернативный вариант, разработанный Национальным банком Украины, предполагающий введение налога на доходы физлиц от размещенных депозитов по фиксированной ставке 5%. При этом, с целью упрощения уплаты и администрирования этого налога, банки готовы взять на себя функцию налогового агента и удерживать налог при начислении процентов, что освободит граждан от заполнения декларации. Для сохранения банковской тайны банки будут отражать доход и удержанный с него налог в отчетности общей суммой без распределения в разрезе каждого физлица.

НАБУ сообщает, что уже направила свои предложения относительно налогообложения процентных доходов в Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. В свою очередь, НАБУ предоставила свои замечания к законопроекту №4101 во все парламентские фракции и группы, и обратилась к ним с просьбой поддержать банковское сообщество.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 июня приняла в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении доходов от капитала (№4101а), согласно которому вводится ежемесячный специальный налог на прибыль для банковских учреждений и кредитных союзов, который будет начисляться на сумму процентов в интересах физических лиц по вкладам (депозитам), текущим и другим счетам без уменьшения такой суммы процентов на сумму специального налога. Специальный налог будет включаться в состав расходов и исчисляться по основной ставке налога на прибыль 18%.