Доллар на межбанке снизился до 11,95 грн

В понедельник, 23 июня, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,9000/11,9500 грн/долл. против 11,8500/12,0000 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к 12:00 установились на уровне 16,1595/16,2315 грн/евро против 16,1230/16,3295 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3615/1,3617, изменяясь в достаточно узком коридоре.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 установились на уровне 0,3464/0,3483 грн/рубль против 0,3456/0,3500 грн/рубль на открытии торгов. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 34,2770 (-0,0630).

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,7000/11,9000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,1615/16,2875 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3461/0,3494 грн/рубль.