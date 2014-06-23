Бильдт опасается, что РФ продолжит экономические угрозы в отношении Украины

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт предупреждает о возможных экономических угрозах России Украине в случае подписания и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Бильдт заявил сегодня в Люксембурге накануне заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«В пятницу будет подписание Соглашения, а затем имплементация – есть опасение, что после того, как это соглашение вступит в силу, со стороны России опять будут экономические угрозы. С последствиями этого нам придется иметь дело», - считает он.

Читайте такжеУкраине нет смысла вести переговоры с Россией о подписании Соглашения с ЕС - Пятницкий

Кроме того, Бильдт раскритиковал позицию России, которая «приветствует прекращение огня с украинской стороны, проводя полным ходом пропагандистскую войну». «Нет никаких признаков того, что они закрывают границу», - констатировал он.

Глава МИД Швеции назвал мирный план украинского президента Петра Порошенко «конструктивным, заслуживающим нашей полной поддержки». «Мы посмотрим, как это будет продвигаться вперед», - добавил Бильдт.