Активы банков Украины за месяц снизились на 15 млрд гривень

Активы банков Украины в мае по сравнению с апрелем 2014 года снизились на 15 млрд грн, или на 1,13% - до 1,315 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала года, за январь-май, рост активов составил 37 млрд грн, или на 2,90%.

Общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в мае по сравнению с апрелем снизились на 7 млрд грн, или на 0,47%, - до 1,475 трлн грн. С начала года общие активы выросли на 66 млрд грн, или на 4,68%.

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Обязательства банков в мае снизились на 6 млрд грн, или на 0,52%, - до 1,156 трлн грн, с начала года – выросли на 60 млрд грн, или на 5,53%.

Капитал банков в мае снизился на 8,648 млрд грн, или на 4,84%, - до 169,852 млрд грн, с начала года – на 22,747 млрд грн, или на 11,81%.

По состоянию на 1 июня 2014 года, лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности имели 177 банков, в том числе один - лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в апреле по сравнению с мартом 2014 года выросли на 14 млрд грн, или на 1,06%, - до 1,330 трлн грн.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом активы банков выросли на 13,39% - до 1,278 трлн грн.