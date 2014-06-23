"Ощадбанк" уменьшит отчисления на дивиденды

Кабинет министров Украины понизил норматив отчисления дивидендов за 2013 год для государственного «Ощадбанка» до 30%, в то время как ранее для банка распространялся норматив 50%, как для других предприятий в собственности государства.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 18 июня №193, которым правительство вносит изменения в базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам деятельности в 2013 году предприятий, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства.

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«Для хозяйственных обществ электроэнергетической отрасли, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен и тарифов, и Публичного акционерного общества «Государственный ощадный банк Украины» утвердить базовый норматив в размере 30%», - говорится в постановлении с изменениями.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом нарастил прибыль на 19,96% - до 678,784 млн грн.

Банк зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.