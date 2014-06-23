Межбанк закрылся долларом по 11,96 гривень

В понедельник, 23 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 11,9200/11,9600 грн/долл. с 11,9000/11,9500 грн/долл. на 12:00 торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 16,2045/16,2630 грн/евро против 16,1595/16,2315 грн/евро на 12:00 торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3585/1,3630.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизилась до 0,3465/0,3489 грн/рубль против 0,3464/0,3483 грн/рубль к середине торгов.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,2420 (-0.0980).

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,7000/11,9000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,1615/16,2875 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3461/0,3494 грн/рубль.