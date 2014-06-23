«УкрСиббанк» выплатит вкладчикам банка «Форум» 2,3 млрд гривень

«УкрСиббанк» выплатит порядка 2,3 млрд грн возмещения по вкладам в пользу более 100 тыс. вкладчиков ликвидируемого банка «Форум», сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Банк напомнил, что с 23 июня начинает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого банка «Форум».

«Вкладчикам банка «Форум», количество которых составляет более 100 тыс. человек, «УкрСиббанк» выплатит порядка 2,3 млрд грн», – цитирует пресс-служба начальника департамента розничных продаж банка Андрея Кашперука.

Напомним, что Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Форум» 16 июня, объясняя свое решение тем, что принимающий банк не позднее 17.00 17 июня должен был подписать договор о передаче активов и обязательств банка «Форум», но в течение установленного срока это не произошло.

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Основной собственник банка, «Смарт-Холдинг», сообщил о подаче иска в суд с требованием отменить решение о ликвидации банка «Форум». Холдинг продолжает переговоры с Национальным банком и Фондом гарантирования вкладов.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «Форум» с 14 марта и в течение этого периода осуществлял поиск инвестора для выведения банка с рынка.

В мае дочерняя компания «Смарт-Холдинга» Вадима Новинского, основного владельца банка «Форум», перечислила на спецсчет НБУ 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка и, по информации банка, планировала перечислить второй транш в таком же размере, после чего должен был состояться аудит и рекапитализация банка собственниками и инвесторами.

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В начале июня «Альфа-Банк» (Украина) сообщил о проведении оценки в проблемном банке «Форум» и готовности принять на себя обязательства перед вкладчиками финучреждения в случае принятия решения о покупке части его активов и пассивов.

Банк «Форум» (Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.