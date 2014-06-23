В Брюсселе 8 июля пройдет совещание финансовых доноров Украины
Европейский Союз поддержал проведение 8 июля в Брюсселе координационного совещания доноров высокого уровня для Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заключении Совета ЕС, принятом сегодня в Люксембурге.
«Совет надеется на проведение координационного совещания доноров высокого уровня по Украине, которое состоится в Брюсселе 8 июля», - отмечено в заключении.
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Кроме того, ЕС призвал украинскую власть продолжать свои усилия в проведении реформ, в том числе конституционной реформы и реформы по децентрализации власти, прав национальных меньшинств, судебной системы, в борьбе с коррупцией и улучшением бизнес-климата.
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ЕС также приветствует активное участие Совета Европы и других международных организаций в предоставлении помощи украинским властям для соответствия этих реформ европейским стандартам.
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В этом контексте ЕС подтвердил свою приверженность делу поддержки процесса экономической стабилизации в Украине и напомнил о выплатах Европейской комиссии на общую сумму 750 млн евро в рамках бюджетной поддержки и макрофинансовой помощи.