В Брюсселе 8 июля пройдет совещание финансовых доноров Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заключении Совета ЕС, принятом сегодня в Люксембурге.

«Совет надеется на проведение координационного совещания доноров высокого уровня по Украине, которое состоится в Брюсселе 8 июля», - отмечено в заключении.

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Кроме того, ЕС призвал украинскую власть продолжать свои усилия в проведении реформ, в том числе конституционной реформы и реформы по децентрализации власти, прав национальных меньшинств, судебной системы, в борьбе с коррупцией и улучшением бизнес-климата.

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ЕС также приветствует активное участие Совета Европы и других международных организаций в предоставлении помощи украинским властям для соответствия этих реформ европейским стандартам.

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В этом контексте ЕС подтвердил свою приверженность делу поддержки процесса экономической стабилизации в Украине и напомнил о выплатах Европейской комиссии на общую сумму 750 млн евро в рамках бюджетной поддержки и макрофинансовой помощи.