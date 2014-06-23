Нацбанк и Госказначейство в Луганской области временно не работают

Луганская торгово-промышленная палата (ТПП) заявила об отключении с 16 часов 20 июня системы электронных платежей Национального банка Украины и системы "Е-казна" Государственной казначейской службы Украины во всех городах и районах Луганской области.

«С 16-00 20.06. 2014 года централизовано были отключены система электронных платежей и «Е-казна» во всех городах и районах Луганщины», - говорится в сообщении палаты.

При этом сообщается, что отдельные банки сумели создать альтернативные площадки для обеспечения штатной работы с клиентами в других областях: луганские областные управления «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» теперь работают через Киев.

«Ощадбанк» продолжает выполнять делегированные государством обязательства», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеГосказначейство возобновило платежи и соцвыплаты в Донецкой области

Как сообщал УНИАН, в настоящее время на территории Донецкой и Луганской областей проходит антитеррористическая операция.

20 июня по заявлению Порошенко силы антитеррористической операции до 27 июня прекратили боевые действия. Порошенко предлагает мирный план по прекращению конфликта на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, план предусматривает одностороннее прекращение огня со стороны украинских военных. После этого боевики должны сложить оружие, освободить заложников и захваченные здания. Те, кто не совершал тяжких преступлений, подпадают под амнистию, российским наемникам будет предоставлен коридор для возвращения на родину.

«Прекращение огня» будет объявлено после завершения процесса возобновления полного контроля на украинско-российской границе, и будет продолжаться незначительный промежуток времени.