Шеремета хочет стимулировать бизнес-активность путем отмены некоторых спецсанкций

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» опубликован на сайте министерства.

«На сегодня отдельные нормы регулирования внешнеэкономической деятельности создают избыточное ограничительное воздействие на торговлю и не содержат стимулирующего эффекта. В этой связи необходима либерализация регулирования внешнеэкономической деятельности», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, в частности, отмену специальных санкций в виде применения штрафов и приостановки ведения внешнеэкономической деятельности как неактуальных и снижающих инвестиционную привлекательность Украины.

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит увеличить внешнеторговый оборот и обеспечить беспрерывную работу населения на предприятиях, которые специализируются на осуществлении внешнеэкономических операций.

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Как сообщал УНИАН, министр экономического развития Павел Шеремета объявил, что одной из ключевых задач правительства является формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса, и ожидает принятия полного пакета из 20 законопроектов по дерегуляции в течение 3-4 месяцев.

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31 марта Министерство экономического развития и торговли Украины подало на рассмотрение Верховной Рады 14 законопроектов относительно дерегуляции экономики.