Украине следует готовиться к экономической войне с Россией - министр

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета в эфире передачи "Свобода слова", передает Еспресо.TV.

Отвечая на вопрос о возможной торговой войне России с Украиной после подписания соглашения об Ассоциации с ЕС, он отметил: "Эти опасности - они присутствуют. По сравнению с тем, что РФ уже осуществляет, я не думаю, что это самая большая опасность. Когда мы ведем диалог с российскими экономистами, мы друг друга понимаем гораздо лучше, потому что торговля всегда является взаимовыгодной, а стрельба - невыгодной".

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По его словам, Россия неизбежно будет вынуждена прийти на рынок Европы, потому что он в 4-5 раз превышает ее собственный.

"Россию ждет тот же путь, ибо рынок больше российского в 4-5 раз. Я убежден, что Россия будет идти по пути Ассоциации немножко позже, это в средне-долгой перспективе", - считает министр.

"В короткой перспективе - нам надо готовиться к экономической войне. Первое, что делать, - садиться за стол переговоров. Это лучшее место, чтобы выслушать друг друга, что торговля является взаимовыгодной", - убежден Шеремета.