В Украину прибывает миссия МВФ
08:18, 24 июня 2014Финансы
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В Украину прибывает техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ). В Киеве она будет работать 2 недели.
Миссия МВФ пробудет в Киеве 2 недели / фото ZN.UA
По словам постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, в конце июля-начале августа страна может получить от МВФ второй транш кредита в объеме $1,4 млрд, передает ЛИГАБизнесинформ.
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7 мая Украина получила первый транш кредита МВФ в объеме $3,19 млрд. 1 мая совет МВФ одобрил выделение Украине $17,01 млрд кредита. С первого транша в золотовалютные резервы зачислено более $1 млрд, еще $2 млрд были направлены на поддержку госбюджета.
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