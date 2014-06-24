В Украину прибывает миссия МВФ

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, в конце июля-начале августа страна может получить от МВФ второй транш кредита в объеме $1,4 млрд, передает ЛИГАБизнесинформ.

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7 мая Украина получила первый транш кредита МВФ в объеме $3,19 млрд. 1 мая совет МВФ одобрил выделение Украине $17,01 млрд кредита. С первого транша в золотовалютные резервы зачислено более $1 млрд, еще $2 млрд были направлены на поддержку госбюджета.