Крупнейшим российским компаниям могут запретить иметь счета в иностранных банках

Правительство РФ может запретить государственным и многим частным компаниям иметь счета в иностранных и некрупных российских банках. Соответствующие жесткие поправки к законам подготовил Минфин. И компании, и эксперты надеются, что идея, чреватая целым рядом проблем — от дефолтов по кредитам зарубежных банков до ухудшения динамики ВВП,— не будет реализована, сообщает российская газета "Коммерсантъ".

Минфин подготовил поправки к законодательству, существенно ограничивающие крупнейшие российские компании в выборе банков, где они могут иметь счета, депозиты и покрытые (депонированные) аккредитивы. Как рассказал "Ъ" источник, знакомый с поправками к закону "О банках", КоАП и закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...", в выборе банков будут ограничены все госкомпании, а также компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны. Последние определяются законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение..." — это, например, крупные недропользователи и телекоммуникационные компании. Ограничены также будут организации, "осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети".

Всем этим компаниям вместе с дочерними и зависимыми обществами предлагается разрешить иметь счета и депозиты только в госбанках и ВЭБе, а также в частных банках, подконтрольных российским гражданам, с капиталом не менее 16,5 млрд руб. на начало 2014 года (в дальнейшем показатель будет индексироваться). Компании должны закрыть счета в не соответствующих этим критериям банках в течение года с момента вступления поправок в силу. Список разрешенных банков будет ежегодно формировать и публиковать ЦБ, за нарушение правил размещения счетов и депозитов Минфин предлагает штрафовать должностных лиц на сумму от 100 тыс. до 1 млн руб., юридических лиц — на 10-60 млн руб. Кроме того, банки должны будут отчитываться об открытии стратегическими компаниями счетов и депозитов от 10 млн руб. В ЦБ и Минфине от комментариев отказались. В Минэкономики говорят, что поправки "находятся на рассмотрении". В других министерствах на запросы "Ъ" не ответили.

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Как стало известно в начале июня, вслед за передачей попавшему под санкции США банку «Россия» расчетов на оптовом энергорынке банк вместе с СМП-банком братьев Ротенбергов может еще усилить свою роль в энергетике. Государственные энергокомпании получили неофициальную рекомендацию перейти на обслуживание в эти два банка.

Большинство представителей государственных и частных компаний либо отказались от комментариев, либо ограничились констатацией факта наличия или отсутствия счетов в банках, не подпадающих под предложенные Минфином критерии. Несколько собеседников "Ъ" заявили, что, если поправки будут приняты, их придется исполнять, но выразили надежду, что законопроект еще будет обсуждаться с участием бизнеса и экспертов.

Как пишет газета, если законопроект и можно рассматривать как подготовку РФ к секторальным санкциям против российской экономики, то крайне своеобразную. Запрет на депозиты в некрупных банках и банках с иностранным участием для крупных компаний с окологосударственным бизнесом рискует лишь сконцентрировать риски ареста их средств на счетах крупных госбанков и в целом риски санкций по отношению к госсегменту банковского рынка. Для части экономики введение запрета аналогично мягкому возвращению контроля движения капитала, и реагировать она будет соответственно.

Крайне чувствителен к этим ограничениям международный ритейл, поэтому запрет может отрицательно повлиять и на динамику ВВП, и на объем розничных продаж в экономике, а косвенно — на объемы инвестиций, устойчивость банковской системы и курс рубля, чувствительный к любым попыткам ограничения его конвертируемости.