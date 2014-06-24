Украинские банки завершат стресс-тестирование до 30 сентября

Стресс-тестирование 35 украинских банков завершится до 30 сентября, и после обработки отчетов о результатах этого тестирования Национальный банк Украины определит необходимые объемы докапитализации банков, сообщила УНИАН пресс-служба НБУ.

По информации регулятора, сегодня продолжается диагностическое обследование 15 крупнейших по размеру активов банков (1 группа), начавшееся 26 мая 2014 года. С середины июля этого года начнется диагностическое обследование 20 следующих наибольших по размеру активов банков.

«Отчет о результатах диагностического обследования первые 15 банков должны подать в Национальный банк Украины до 31 июля 2014 года, а остальные 20 банков - до 30 сентября 2014 года. Необходимые объемы докапитализации банков станут известны только после обработки Национальным банком Украины поданных банками отчетов о результатах диагностического обследования», - говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что диагностическое обследование проводится международными аудиторскими компаниями в соответствии с установленными Нацбанком требованиями, согласованными с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Как сообщал УНИАН, согласно заключенному с МВФ меморандуму о проведении реформ в Украине в рамках программы stand-by, 35 крупнейших банков страны обязаны пройти до середины осени стресс-тесты. Первый этап анализа состояния финучреждений стартовал 26 мая.