Межбанк открылся долларом по 12 грн
10:26, 24 июня 2014Финансы
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Гривня упала к открытию торгов на межбанковском рынке.
Доллар подорожал / Фото УНИАН
Во вторник, 24 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8800/12,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вверх до 16,1685/16,3345.
Цены на российскую валюту выросли до 0,3497/0,3529.
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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару составили 11,9200/11,9600.
Котировки гривни по отношению к евро составили 16,2045/16,2630.
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