Межбанк открылся долларом по 12 грн

Во вторник, 24 июня, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8800/12,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 16,1685/16,3345.

Цены на российскую валюту выросли до 0,3497/0,3529.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Украину прибывает миссия МВФ

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару составили 11,9200/11,9600.

Котировки гривни по отношению к евро составили 16,2045/16,2630.