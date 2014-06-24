Путин расширяет запрет на зарубежные счета и активы госслужащих

Президент РФ внес в Госдуму поправки, которые обещают имущественное расширение перечня лиц, которым будет запрещено иметь счета и активы за рубежом, пишет "Коммерсант".

В том числе речь идет о госслужащих, которые участвуют в "подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ". Перечень таких организаций, как пояснил "Ъ" зампред думского комитета по конституционному законодательству Дмитрий Вяткин, появится после принятия закона в отдельном нормативном акте.

Читайте такжеЕС до пятницы ожидает от РФ реальной поддержки мирного плана, иначе будут санкции - МИД БританииУстановленный в 2013 году запрет на владение активами за рубежом, согласно ч. 1 ст. 7.1 закона "О противодействии коррупции", сейчас касается только тех, кто занимает начальственные должности в органах исполнительной власти, прокуратуре, Центральном банке, госкорпорациях, муниципалитетах, а также депутатов. Поправками предлагается распространить ограничения на тех, кто занимает "должности госслужбы, должности в ЦБ, госкорпорациях, фондах и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов", а также должности, выполнение задач на которых "предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ". Перечень таких должностей будет определяться решениями госорганов, субъектов РФ, ЦБ, госкорпораций и пр. Как пояснил "Ъ" Дмитрий Вяткин, "в законопроекте речь идет об организациях, которые выполняют определенные задачи, связанные с безопасностью страны и ее суверенитетом". Привести примеры таких организаций депутат отказался, заявив, что они появятся позднее — в отдельном нормативном акте после принятия закона.

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